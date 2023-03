Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/28: sheconomy Minerva Gala , Gregor Rosinger zu Banken und Bänken, Wolfgang Leitner 70Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/28 geht es um die Jubilare SBO, Wolfgang Leitner und irgendwie auch betandwin.com und Kretztechnik. weiters die Freude über schon 4 Tage Nr. 1 Position dieses Podcasts in den Apple Podcast Charts für Österreich sowie Dank an Highroller wie Gregor Rosinger, der was zu Banken und Bänken beisteuert. Gestern war ich bei der sheconomy ...

