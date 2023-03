| Die US-Börsen profitierten am Montag von einer weiteren Entspannung im Bankensektor. Michael Barr, Vize-Chef der Fed, bezeichnete das Bankensystem als "solide und widerstandsfähig". Die US-Regierung denkt laut einer Meldung von Bloomberg außerdem über weitere Stützungsmaßnahmen für angeschlagene Banken nach. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,60 % bei 32.432 Punkten, während sich der S&P 500 um 0,16 % auf 3.977 Punkte verbesserte. Der Technologieindex Nasdaq 100 gab allerdings um 0,74 % auf 12.673 Punkte nach. Der Dax setzte dagegen heute Morgen im frühen Handel seinen Erholungskurs vom Vortag fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,84 % bei 15.255 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!