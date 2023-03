HubSpot: mit KI-Tools noch bessere Performance!

Immer noch rote Zahlen bei HubSpot (HUBS), aber besser als die Erwartungen. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: HUBS ISIN: US4435731009



Rückblick: Die HubSpot-Aktie verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 44 Prozent. Auffällig ist dabei das Gap Up nach den Earnings vom 16. Februar. Die Seitwärtsbewegung oberhalb des 20-Tagedurchschnitts lässt eine dynamische Aufwärtsentwicklung in den nächsten Tagen erwarten.

Chart vom 27.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 400.16 USD



Meinung: HubSpot bietet eine Cloud-basierte Plattform für Kundenmanagement, die Software und Support bereitstellt, um Firmen dabei zu helfen, Marketing und Vertrieb besser zu organisieren. Mit der Integration von Tools auf Basis künstlicher Intelligenz gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten. So ermöglicht das Tool ChatSpot HubSpot-Kunden eine Chat-basierte Benutzererfahrung in natürlicher Sprache. Das Unternehmen mit der Zentrale in Cambridge, Massachusetts schreibt zwar immer noch rote Zahlen übertraf aber zuletzt immer die Erwartungen der Analysten. Das Erreichen der Gewinnzone wird für das Jahr 2025 erwartet.

Setup: Für unseren Long-Einstieg orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der genannten Seitwärtsrange und peilen das per Measured Move ermittelte Kursziel an. Frische Quartalszahlen werden am 18. Mai gemeldet, so dass diese unser Setup vorerst nicht stören.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HUBS



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.