Mit der Teil-Baugenehmigung in der Tasche setzt Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) für seine Lithium-Fabrik in Brandenburg den ersten Spatenstich. Ministerpräsident Woidke preist das Prestige-Projekt für sein Bundesland und stellt die Ansiedlung von weiteren Clean-Tech-Playern in Aussicht, die Rock Tech bei seinem Zero-Waste-Ziel unterstützen könnten. Anleger können sich nun in wenigen Monaten auf einen potenziell gewaltigen Kurskatalysator freuen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...