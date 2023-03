Dieses Wochenende feiert die Luxusmarke Paradisus by Meliá mit dem Paradisus Gran Canaria Hotel ihr Debüt in Spanien. Das Hotel liegt auf der idyllischen Insel Gran Canaria und verfügt über 297 Zimmer und Suiten, avantgardistische Wellness-Einrichtungen mit modernster Technologie sowie neun Gastronomische Bereiche, die das Beste aus internationaler Küche und traditionellen Aromen der Region bieten.

Die innovative Vision der Marke steht hinter einem in Europa einzigartigen Hotelkonzept, bei dem der Schwerpunkt auf der Verbindung der Gäste mit dem Reiseziel, der lokalen Kultur und der natürlichen Umgebung liegt. Die außergewöhnlichen Destination-Inclusive®-Erlebnisse, die im Preis des Aufenthalts inbegriffen sind, verändern die Definition von "All Inclusive" und heben es auf eine neue Ebene, die auf einer Verbindung mit dem Reiseziel und allen Möglichkeiten, die es zu bieten hat, basiert.

Das Paradisus Gran Canaria und das Paradisus Salinas Lanzarote, das am 22. Mai eröffnet werden soll, sind dazu bestimmt, echte "places to be" und eine echte Revolution der Hotelkonzepte in Spanien im Jahr 2023 zu werden.

Ein Kontinent in Miniaturform. So bezeichnen viele Menschen Gran Canaria, die drittgrößte Insel der Kanaren, die von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat erklärt wurde. Die lange Küste und die endlosen Strände mit weißem und goldenem Sand, die Mondlandschaft sowie das fantastische Wetter mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 24 ºC machen die Insel zu einem der beliebtesten Reiseziele in Spanien für Besucher aus aller Welt. In dieser Traumlage, mit dem imposanten Roque Nublo und den endlosen Stränden des Atlantiks als Kulisse, ist das neue Paradisus Gran Canaria nun bereit, Gäste zu empfangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005489/de/

Paradisus Gran Canaria (Photo: Business Wire)

Das Hotel ist das erste der luxuriösen Hotelmarke Paradisus by Meliá in Europa und beinhaltet ein innovatives Erlebnis, das den traditionellen "All-inclusive"-Service neu erfindet, indem es neue, auf das Reiseziel abgestimmte Erlebnisse ermöglicht und alles, was es zu bieten hat, optimal ausnutzt.

Mit dem Markenkonzept "Embrace Your Nature" schafft Meliá Hotels International seinen Gästen nun die Möglichkeit, in die Kultur der jeweiligen Reiseziele einzutauchen.

"Jedes unserer Hotels hat eine starke Bindung an den Ort, an dem es sich befindet. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Kombination aus den neuen luxuriösen Services von Paradisus by Meliá und den Attraktionen der lokalen Kultur und Natur der perfekte Weg ist, um unseren Gästen wahrhaft einzigartige Erlebnisse zu bieten", erklärt André Gerondeau, Chief Operating Officer Meliá Hotels International.

Nachdem Paradisus by Meliá bereits Hotels in Mexiko und der Dominikanischen Republik betreibt, feiert es nun mit dem Paradisus Gran Canaria und dem Paradisus Salinas, das am 22. Mai eröffnet wird, sein Debüt in Europa.

Das Paradisus Gran Canaria, dessen Architektur, Design und Inneneinrichtung vom Studio ASAH des Architekten Álvaro Sans gestaltet wurden, verfügt über 297 Zimmer und Suiten verschiedener Kategorien von Premium-Zimmern bis hin zu Superior-Zimmern von Nikté oder The Reserve, letztere mit privaten Hotelbereichen und Bereichen nur für Erwachsene. Alle Zimmer bieten eine ruhige und entspannende Atmosphäre, die sie der umliegenden Natur, dem privilegierten Meerblick und dem mit der Schönheit der Umgebung harmonierenden Design zu verdanken haben.

Das Design der Zimmer im Paradisus Gran Canaria ist sehr organisch, mit neutralen und entspannenden Farben, begleitet von modernen Möbeln und handwerklichen Dekorationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Werken lokaler Künstler, die in den einzelnen Bereichen der Zimmer zu sehen sind.

Um dem Engagement von Paradisus by Meliá und Meliá Hotels International für Nachhaltigkeit gerecht zu werden, sind sowohl die Bettwäsche als auch die Pflegeprodukte zu 100 nachhaltig, recycelbar und aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Die Produkte in der Minibar werden alle von lokalen Anbietern hergestellt, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

DESTINATION INCLUSIVE-ERLEBNISSE: EINE NEUE ART ZU REISEN

Während hinter der Fassade dieses Hotels Ruhe und Exklusivität auf die Gäste warten, ist die Marke außerhalb ihrer Mauern ein Botschafter des Ortes, an dem sie sich befindet. Die Barrieren werden abgebaut und es gibt einen nahtlosen Übergang vom Inneren zum Äußeren, der es den Reisenden ermöglicht, in das Reiseziel einzutauchen und die lokale Kultur zu entdecken, während sie gleichzeitig den luxuriösesten All-inclusive-Service genießen: ein Destination Inclusive® Luxury Resort.

Paradisus ist weit über die traditionellen Vorstellungen von Sonne und Strand hinausgegangen, um eine neue Erfahrung in einem wunderschönen Archipel, das die Heimat des ewigen Frühlings ist, zu bieten. Wie in allen anderen Hotels der Marke sind auch hier alle Destination-Inclusive®-Erlebnisse im Preis des Aufenthalts enthalten.

Im Paradisus by Meliá spielt das Reiseziel eine Schlüsselrolle, um ein echtes Abenteuer zu schaffen und den Gästen die Möglichkeit zu geben, "die unendlichen Freuden eines Urlaubs zu entdecken, wie sie ihn noch nie zuvor erlebt haben. Eine Chance, geheime Ecken zu entdecken, authentische Küche zu genießen, lokale Künstler zu treffen, ihre Städte zu erkunden und ihre Menschen zu verstehen", erklärt Susanna Mander, Global Director of Brand Marketing für Paradisus by Meliá.

Ein innovatives Hotelkonzept, bei dem das gesamte Erlebnis von lokalem Charme durchdrungen ist, von Kochworkshops bis hin zu Ausflügen zu den abgelegensten oder ikonischsten Orten auf den so genannten "Fortunate Islands". Das Angebot richtet sich sowohl an Abenteuerlustige, die zum Beispiel in den "Heiligen Bergen" wandern, als auch an Reisende, die mehr über lokale Produkte und die dahinterstehenden Traditionen erfahren möchten. Das Paradisus Gran Canaria öffnet die Tür zu malerischen Kaffeeplantagen, Destillerien und Weingütern wie der Finca La Laja, der Rumbrennerei Arehucas oder Los Berrazales.

Abgesehen von der faszinierenden Möglichkeit, mehr über die lokale Küche und die Produkte des Destination Inclusive®-Konzepts zu erfahren, können die Gäste auch neun verschiedene gastronomische Angebote im Hotel genießen, die die beste und authentischste internationale und lokale Küche bieten. Von Räumen für ein entspanntes, informelles Essen bis hin zu eleganten Signature-Restaurants, die die feinste zeitgenössische Küche servieren. Auch Cocktailbar-Erlebnisse, Tapas und jede Menge Spaß am Pool oder Meer sind jederzeit möglich.

Gastro Hall mit vier verschiedenen gastronomischen Erlebnissen an einem Ort

Italienische Trattoria MasCalzone.

Vibra Fun Restaurant Unterhaltung.

Ginger Grand Café (24-Stunden-Service)

Spanisches Spezialitätenrestaurant Peseta

Kanna Beach Club

The Shack Bar

Lemon Fish (Raw Food Ceviche)

The Reserve Exclusive Lounge Bar

"Unsere kulinarischen Angebote sind nachhaltig und zeigen auch die reichen kulinarischen Traditionen dieser einzigartigen Atlantikinseln. Um dies zu erreichen, haben wir das Glück, Spitzenköche zu haben, die das kulinarische Erlebnis bereichern, wie Germán Ortega, der die kanarische gehobene Küche im spanischen Restaurant Peseta und im Kanna Night auf ein neues Niveau hebt", erklärte Mander.

Um sich ein besseres Bild von den erstaunlichen Gerichten zu machen, die in den Restaurants Peseta oder Kanna Night angeboten werden, können die Gäste auch das berühmte Restaurant La Acuarela in Mogan besuchen, in dem sich Germán Ortega über viele Jahre hinweg einen großen Namen gemacht hat. Sein mit einem Michelin-Stern und zwei Sols des Repsol-Führers ausgezeichnetes Restaurant ist eines der bekanntesten und angesehensten der Insel. Ortega absolvierte seine Ausbildung im Restaurant Vassa Eggen in Stockholm, im 2-Michelin-Sterne-Restaurant The Latonnie in England und in der Hacienda Benazuza.

Diese Einflüsse und seine große Erfahrung fließen in die Gestaltung der Menüs für beide Restaurants und die Kreation eines dreigängigen Degustationsmenüs für das Peseta ein, das mit den Jahreszeiten wechseln wird.

Das Hotel Paradisus Salinas auf Lanzarote, das von dem Architekten Fernando Higueras entworfen wurde, wird ebenfalls mit Germán Ortega zusammenarbeiten und die Produkte aus La Graciosa würdigen.

Über Meliá Hotels International

Meliá Hotels International wurde 1956 in Palma de Mallorca (Spanien) gegründet und verfügt über mehr als 400 bereits eröffnete oder in Eröffnung befindliche Hotels in über 40 Ländern sowie über ein Portfolio von zehn Marken: Gran Meliá Hotels Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon's Resorts by Meliá, Sol by Meliá und Affiliated by Meliá. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Resort-Hotels und ist dank seiner Erfahrung im Resort-Bereich einer der führenden Anbieter im wachsenden Markt der freizeitorientierten Stadthotels. Aufgrund seines Engagements für einen verantwortungsvollen Tourismus wurde das Unternehmen von S&P Global Corporate Sustainability Assessment als das nachhaltigste Hotelunternehmen der Welt im Jahr 2022 und als "Top Employer 2023" in Spanien, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Italien und Deutschland ausgezeichnet. Meliá Hotels International ist auch im IBEX 35 vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.meliahotelsinternational.com

Über Paradisus by Meliá

Paradisus by Meliá Destination Inclusive® Luxury Resorts ist eine Marke von Meliá Hotels International, einem der erfolgreichsten familiengeführten Hotelunternehmen der Welt. Paradisus Hotels befinden sich sowohl in aufstrebenden Destinationen als auch in einigen der exklusivsten Reiseziele der Welt, wo sie ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Derzeit verfügt die Luxushotelmarke über Hotels in der Dominikanischen Republik: Paradisus Palma Real Golf Spa Resort; in Mexiko: Paradisus Cancun, Paradisus Playa del Carmen, Paradisus La Perla (nur für Erwachsene) und Paradisus Los Cabos (BCS, Mexiko); und in Spanien: Paradisus Gran Canaria und das in Kürze eröffnende Paradisus Salinas Lanzarote. Alle Hotels liegen in wunderschönen Gärten mit Blick auf den Strand und spiegeln die natürliche Schönheit ihrer Umgebung wieder. Mit dem Schwerpunkt auf Gesundheit, Wellness und der natürlichen Umgebung bietet jedes Resort eine Reihe von persönlichen, das Leben bereichernden Erlebnissen, darunter Yoga, YHI-Spa-Behandlungen, Wassersport und Kochkurse. Paradisus by Meliá bietet eine Auswahl an außergewöhnlichen Zimmertypen und noch luxuriösere Optionen wie The Reserve (nur für Erwachsene) und Nikté (für Familien). Sie bieten hochwertige Unterkünfte, die höchsten Servicestandards der Marke, exklusive Annehmlichkeiten und VIP-Services, die ideal für eine Vielzahl von Gästen sind: Paare, Familien, Hochzeitsgesellschaften und Geschäftsreisende. Eines der neuen Erlebnisse, die für VIP-Gäste im Aufenthalt inbegriffen sind, ist Destination Inclusive®. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die außerhalb des Hotels stattfinden und unsere Gäste dazu einladen, tiefer in die Kultur vor Ort einzutauchen und diese in jeder Paradisus-Destination persönlich zu erleben. Erfahren Sie mehr auf den Social-Media-Profilen von Paradisus by Meliá auf Instagram unter @paradisusbymelia_esp und @paradisusbymelia_eng sowie auf Facebook unter Paradisus by Meliá ESP. www.melia.com/paradisus.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005489/de/

Contacts:

comunicacion@melia.com