Die TUI-Aktie verliert heute fast die Hälfte an Wert. Aber keine Panik, es gibt keine neuen Hiobsbotschaften. Am heutigen Dienstag beginnt die Umsetzung der Kapitalerhöhung. Die Aktie handelt heute also den ersten Tag ex-Bezugsrecht. In Summe fällt der Abschlag zur Stunde rechnerisch deutlich geringer aus als die dargestellten minus 48 Prozent.Mit dem Start der Kapitalerhöhung werden die Papiere des Reisekonzerns ex Bezugsrecht gehandelt. Das bedeutet: Für drei bestehende Aktien erhielten die Anteilseigner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...