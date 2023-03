In Gelsenkirchen lässt ein Supermarktbetreiber ein KI-System seine Parkplätze überwachen - auch per Gesichtserkennung. Wer parkt, aber nicht einkauft, muss mit einem Strafzettel rechnen. Anwält:innen und Datenschützer:innen sind nicht erfreut. Die Supermärkte haben offenbar die Zügel angezogen, wenn es um die Nutzung von Parkplätzen für Kund:innen geht. Bei der Parkraumüberwachung - und der Ahndung des Falschparkens - lassen die Betreiber oft externe Firmen ran. In Gelsenkirchen hat eine künstliche Intelligenz das Ruder ...

