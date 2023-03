Die Sorgen um den europäischen Bankensektor haben am Montag etwas nachgelassen. Für Entspannung hat die Übernahme von Teilen der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) gesorgt. Nachdem die US-Bankenaktien am Montag zugelegt haben, konnten auch die Scheine der Commerzbank mit einem Plus in den Handelstag starten.Das US-Finanzinstitut SVB, das sich auf die Finanzierung von Start-ups spezialisiert hat, wurde am 10. März unter staatliche Aufsicht gestellt. Bereits am Vortag hatte die freiwillige Abwicklung ...

