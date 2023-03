München/Coburg (ots) -- Telematik-Kund:innen sammeln mit Eco Drive für den guten Zweck- Kooperation mit Primaklima, Tafel Deutschland und Björn Steiger Stiftung wird fortgesetztJe vorausschauender der Fahrstil, desto besser für Mensch und Umwelt - diese Idee steckt hinter Eco Drive. In der App "Mein Auto" können Telematik-Kundinnen und -Kunden nicht nur sehen, wie umweltbewusst sie unterwegs sind, sondern auch Gutes tun. Im vergangenen Jahr kamen über das angeschlossene Bonussystem mehr als 850.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Dieser Betrag wurde heute im Rahmen der Bilanzpressekonferenz an die drei Partnerorganisationen überreicht."Ein vorausschauender und angepasster Fahrstil führt zu weniger Unfällen und ist gleichzeitig gut für die Umwelt", erklärt Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Durch Feedback und ein Belohnungssystem geben wir einen positiven Anreiz, auf die eigene Fahrweise zu achten", so Rheinländer weiter. Die Produktkomponente wurde von der HUK-COBURG entwickelt und ist seit April 2021 für Telematik-Kund:innen verfügbar.Die Fahrweise wird anhand von Daten wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Streckeneigenschaften bewertet, die mittels eines Sensors in Kombination mit einer App erhoben werden. Eine entsprechend umweltfreundliche Fahrweise wird mit Punkten, symbolisiert durch Blätter, belohnt. Jeweils am Jahresende werden die gesammelten Punkte von der HUK-COBURG in einen Geldbetrag umgewandelt.Welche der drei Partnerorganisationen unterstützt werden, bestimmen die Kund:innen selbst: Aus der Sammlung des Jahres 2022 erhalten Primaklima e.V. 350.398 Euro, Tafel Deutschland e.V. 329.013 Euro und die Björn Steiger Stiftung 171.522 Euro. "Ich freue mich, dass unsere Partner diese Idee bereits im dritten Jahr unterstützen", sagt Dr. Jörg Rheinländer. "Dass der Gesamtbetrag im Vergleich zum letzten Jahr um rund 100.000 Euro gesteigert werden konnte, belegt, wie motiviert unsere Kundinnen und Kunden sind."Hinweis: Fotos stehen am 28. März 2023 ab 14 Uhr zum Download bereit unter: https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/eco-drive.htmlDie HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit rund 13 Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2022 von 8,5 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 13,7 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2022 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationDr. Kerstin Bartels Telefon: 09561-9622600Eva-Maria Sahm Telefon: 09561-9622605E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/5473914