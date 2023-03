Der Handel mit TUI-Bezugsrechten hat in Deutschland begonnen. Der kombinierte Preis für eine Aktie und ein Bezugsrecht liegt fast 8% unter dem gestrigen Schlusskurs, was höchstwahrscheinlich auf technische Gründe zurückzuführen ist und eine gute Kaufgelegenheit bietet. Derzeit ist der günstigste Weg, sich am Kapital der TUI zu beteiligen, über die Bezugsrechte, die einen Abschlag gegenüber den direkten Weg bieten. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen das KAUFEN-Rating und das Kursziel von EUR 18,00 (für die Aktie). Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG