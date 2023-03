Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Revision der US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal hat keine wirklich großen Neuigkeiten gebracht, so die Analysten der Nord LB.Es habe nur einen ganz leichten Anpassungsbedarf nach unten gebracht. Nun sei ein annualisierter Anstieg 2,7% zu beobachten. Weiterhin korrekt bleibe das Bild, dass sich der Konsum der privaten Haushalte durchaus noch etwas positiver hätte präsentieren können. Die höheren Zinsen scheinen nun aber konjunkturell eine spürbare Bremswirkung zu entfalten, was im Kampf gegen die noch immer zu hohe Inflation - zumindest in gewissem Umfang - auch im Interesse der US-Geldpolitiker sein dürfte. ...

