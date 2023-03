Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Risikomärkten dürfte weiterhin labil bleiben, so die Analysten der DekaBank.Die Sorgen, dass sich die Bankenkrise von einem Liquiditätsproblem hin zu einem Kreditproblem entwickeln könnte, würden anhalten. Entsprechend bleibe der Emissionsmarkt für Banken voraussichtlich auch in dieser Woche auf beiden Seiten des Atlantiks weiter geschlossen. Angesichts der inzwischen schon für die USA, aber auch für die Eurozone zunehmend deutlich eingepreisten Rezessionsrisiken wären die Analysten jedoch skeptisch, ohne eine Bestätigung durch schwache Wirtschaftsdaten auf eine weitere Versteilung der Zinskurve über das kurze Ende zu setzen. Die Abwärts-Anpassungen der Zinserwartungen in den USA und der Eurozone erscheinen aus Sicht der Analysten der DekaBank übertrieben. (Ausgabe vom 27.03.2023) (28.03.2023/alc/a/a) ...

