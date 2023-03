Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Serafin Asset Management GmbH.Die Serafin Asset Management setzt ihren Expansionskurs fort. So wurde im Zuge dessen eine Zusammenarbeit mit der Artico Partners AG vereinbart, welche zunächst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an der Artico vorsieht. Die Vollübernahme und anschließende Integration in die Serafin Asset Management AG in der Schweiz ist für Mitte 2024 vorgesehen. (28.03.2023/fc/n/s) ...

