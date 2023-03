Die Deutsche Bank hat vor dem Wochenende die Märkte ordentlich aufgewirbelt, allerdings so gar nicht im positiven Sinne. Stattdessen sorgte die Aktie des Geldhauses für Aufsehen mit Kursverlusten, die sich zeitweise im zweistelligen Prozentbereich bewegten. Hintergrund ist die Furcht vor einer neuen Bankenkrise.Letztere ist trotz der Rettung der Credit Suisse noch nicht ganz abgewendet, so zumindest die Erwartungshaltung vieler Beobachter. Gemunkelt und gemutmaßt wird nun, wer als nächste ins Wanken geraten könnte und an den Märkten scheint da die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...