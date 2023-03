Nachdem es zuletzt ruhiger um die Zalando-Aktie gewesen ist, melden sich am heutigen Dienstag direkt zwei Analysten zu Wort. Im frühen Handel stand die Aktie schon mit plus 3,1 Prozent an der DAX-Spitze. In einer Studie sieht die britische Investmentbank HSBC Anlass für eine Neubewertung und erhöht das Kursziel.Paul Rossington, Analyst der HSBC, stufte das Unternehmen von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 43 auf 45 Euro. Beim Onlinehändler laufe alles in die richtige Richtung, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...