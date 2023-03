Die Nike-Aktie (WKN: 866993) hat von den Geschäftszahlen für das dritte Quartal in der vergangenen Woche nur kurzfristig profitiert, aktuell notiert sie bei knapp 118 US$. Seit dem Hoch im Februar beträgt der Kursrückgang rund -9%, was erst der Anfang einer notwendigen Kurskorrektur sein könnte. Ist das Nike-Papier jetzt schon ein Investment wert? Nike mit Hauptsitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon ist der weltgrößte Sportartikel-Hersteller ...

