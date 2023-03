In einem etwa zehnseitigen Policy Letter hat sich ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts SAFE mit der Möglichkeit einer "erweiterten Einlagensicherung" beschäftigt. Anlass dafür ist der Pleitegang der Silicon Valley Bank in den USA, bedingt durch einen Kundenansturm auf deren Einlagen bei der Bank.Die US-Einlagensicherung FDIC hatte die Bank am 10.03.2023 übernommen. Wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichteten, werde die SVB nun von der US-Bank First Citizens BancShares übernommen. ...

