Der marktbreite S&P 500 überwand am Mittwoch kurzzeitig die Marke von 4.000 Punkte, konnte sich aber nicht darüber halten. Doch die Stabilisierung an den US-Börsen setzt sich nach den jüngsten Turbulenzen, ausgelöst durch mehrere Bankenpleiten, fort. Die Risikobereitschaft der Händler an der Wall Street nahm zuletzt wieder zu, nachdem sich die Lage im US-Bankensektor etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...