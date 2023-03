Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg startet einen neuen Anleihe-Laufzeitfonds mit Anlagehorizont bis Mitte 2028, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Berenberg Euro Target 2028 verknüpft das Auszahlungsprofil einer Anleihe mit den Diversifikationsvorteilen eines Investmentfonds. Zum Fondsstart wird eine Zielrendite zwischen 4,5 und 5 Prozent per annum vor Kosten angestrebt. Felix Stern, Leiter Fixed Income Euro Ausgewogen und Portfolio-Manager des Berenberg Euro Enhanced Liquidity, wird den Fonds verantworten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...