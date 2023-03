Vulcan Energy Resources hat in dieser Woche den Finanzbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 veröffentlicht, im Rahmen der Anpassung des Geschäftsjahres an das Kalenderjahr. Der Bericht zeigt einen steilen Anstieg der Kostenbasis, charakteristisch für die Verlagerung von der Exploration zur Entwicklung und Ausführung. Diese Weiterentwicklung geht mit wichtigen Meilensteinen einher, die das Unternehmen plant, in diesem Jahr abzuliefern. Die Analysten von AlsterResearch haben die Anpassung des Geschäftsjahres in ihr Modell aufgenommen. Das DCF-gestützte Kursziel und das BUY-Rating von AlsterResearch bleiben demnach unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources