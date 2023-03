Evotec (WKN: 566480) legt gemischte vorläufige Zahlen vor und eine Guidance, so wie die Wall Street sie sich vorgestellt hat. Was Anleger entzückt und den +5%-Kurssprung ausgelöst hat, ist aber eine andere Meldung. Die traditionsreiche Hamburger Biotech-Firma Evotec erforscht in vielen Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften verschiedene Therapieansätze. Der Pharma-Hersteller hat eigene Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen ...

