Eine Vertreterin von FEELM, einer Vorzeigetechnologiemarke, hielt auf dem Gipfeltreffen "Greenprint for Sustainable Vaping", das vom britischen Verband der E-Zigaretten-Branche, der UK Vaping Industry Association, veranstaltet wurde, eine Rede. Schwerpunkte des dreistündigen virtuellen Gipfeltreffens waren die Notwendigkeit von Compliance, Kooperation, Innovationen und veränderten Vorschriften, um die Umweltherausforderungen der Branche meistern zu können.

Ziel des Gipfels war es, eine grüne Strategie für den nachhaltigen Konsum von E-Zigaretten zu erstellen, um Umweltmaßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen E-Zigaretten-Branche anzustoßen. Sie enthält Empfehlungen zur Schaffung nationaler Recycling- und Abfallbehandlungsmöglichkeiten, die für die E-Zigaretten-Branche geeignet sind, zur Förderung neuer Innovationen im Bereich E-Zigaretten, die das Recycling und die Wiederverwendung von Produkten erleichtern, und zur Unterstützung einer stärkeren Beteiligung von Einzelhändlern und Verbrauchern am Recycling und an der Wiederverwendung von E-Zigaretten-Produkten.

FEELM transportiert Umweltbotschaften

FEELM, ein Unternehmen von SMOORE, dem weltweit führenden Anbieter von Zerstäubungstechnologielösungen, betonte die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung und rief auf dem ersten Umweltgipfel in Großbritannien zur Zusammenarbeit beim Umweltschutz auf.

Echo Liu, European Division Director von FEELM, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Es ist wichtig, dass sich alle Partner der Branche am Umweltschutz beteiligen, einschließlich der Hersteller, Markeninhaber, Einzelhändler, Lieferanten und Abfallentsorger. Es ist wichtig, dass wir umweltfreundliche Lösungen für den Konsum von E-Zigaretten anbieten und das bestehende Problem der achtlos weggeworfenen Einweg-E-Zigaretten angehen."

John Dunne, Geschäftsführer der UK Vaping Industry Association, merkte dazu Folgendes an: "Die klare Botschaft dieses Gipfels ist, dass sowohl für Verbraucher als auch für die Branche mehr Aufklärung notwendig ist.

Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden, die Akteure der Branche und diejenigen, die sich mit den Recycling- und Umweltaspekten dieses Themas befassen, zusammen eine gemeinsame Lösung finden, denn dieses Problem wird sich nicht von selbst lösen.

Wir sind bei diesem Gipfel auf viele Gemeinsamkeiten gestoßen und müssen uns nun darauf konzentrieren, dass alle Importeure, Hersteller und Einzelhändler von E-Zigaretten-Produkten Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass sie alle Umweltauflagen erfüllen."

Bedeutung der Einführung einer Recycling-Strategie

Als Flaggschifftechnologie-Marke verpflichtet sich FEELM dazu, die Nachhaltigkeitsstrategie bei seinen Partnern zu fördern.

Echo Liu kommentierte dies so: "Wir sind uns des potenziellen Schadens bewusst, den E-Zigaretten verursachen können, wenn sie auf Mülldeponien landen. Wir haben die Verantwortung übernommen, ein System zu entwickeln, mit dem die Umweltschädigungen minimiert werden können."

Liu sagte, es sei sehr wichtig, das Umweltbewusstsein der Verbraucher bei deren wichtiger Rolle für das Recycling zu schärfen. Sie rief andere Unternehmen der E-Zigaretten-Branche zur Zusammenarbeit auf, um sicherzustellen, dass der Umweltschutz schnell Fortschritte macht.

Liu führte weiter aus, dass Partner, die von der Nachhaltigkeitsstrategie von FEELM profitieren, bessere soziale und wirtschaftliche Ergebnisse erzielen können. FEELM trägt nicht nur dazu bei, das Vertrauen und die Loyalität der Verbraucher zu stärken, sondern hebt die Marke auch von den Wettbewerbern ab, bringt Kosteneinsparungen voran, verbessert die Produktqualität und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

Echo Liu war eine der Fachreferentinnen auf dem virtuellen Gipfel am 15. März. Sie wies auf die Notwendigkeit von Innovationen hin, um umweltfreundlichere Produkte herzustellen, die so weit wie möglich recycelbar und wiederverwendbar sind.

FEELM rief die Branche zu konzertierten Anstrengungen auf

In ihrer Rede merkte sie Folgendes an: "SMOORE trägt Verantwortung für den Umweltschutz und stellt Spitzentechnologie zur Risikominderung bereit. Daher haben wir in Forschung und Entwicklung für den Umweltschutz investiert und dazu beigetragen, unsere Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit hervorzuheben.

Das wiederholte A-Rating, mit dem wir 2021 vom MSCI ESG Index ausgezeichnet wurden, ist ein Ergebnis unserer Bemühungen in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Wir werden uns auch künftig für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen, indem wir unser Bekenntnis zu den ESG-Prinzipien aufrechterhalten."

Liu ergänzte: "Als umweltbewusstes Unternehmen hat SMOORE die umweltfreundlichen E-Zigaretten der Serie FEELM entwickelt, die aus umweltfreundlichen Materialien und recycelbarem Papier hergestellt werden. Sie ermöglichen es unseren Partnern, Informationen ohne zusätzliche Verpackung direkt auf das Produkt zu drucken. Wir freuen uns auch darauf, bald weitere neue FEELM-Produkte vorzustellen. Zu diesen zählt auch ein Produkt mit innovativem Design, bei dem der Kunststoffverbrauch um 60 Prozent und die Kohlendioxidemissionen um 58 Prozent reduziert werden."

Mit Blick auf die künftige Entwicklung äußerte sich Echo Liu wie folgt: "Unser kontinuierliches Produktinnovationsprojekt zielt darauf ab, eine umweltfreundlichere E-Zigaretten-Lösung zu entwickeln, welche die vorherige Generation übertrifft. Es ist unsere Pflicht, die Branche bei der nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen und unsere Vision von einer gesteigerten Lebensqualität durch die Zerstäubungstechnologie zu verwirklichen."

Über FEELM

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie, um ein ultimatives, einzigartiges Vaping-Erlebnis zu erzielen.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE tätigt kontinuierlich Investitionen in Forschung und Entwicklung und verfügt über führende Produktionskapazitäten. Das Unternehmen betreibt weltweit über 14 Technologieforschungszentren; seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. SMOORE hat seinen Börsengang in Hongkong für den 10. Juli 2020 angekündigt.

