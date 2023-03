Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, sowie zwei weitere Mitglieder der BoE (Sam Woods und Dave Ramsden) erschienen heute vor dem Treasury Select Committee zu einer Anhörung zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, so die Experten von XTB.Bailey habe festgestellt, dass der Zusammenbruch der SVB der schnellste Bankenzusammenbruch seit dem Zusammenbruch der Barings Bank gewesen sei, die 1995 nach einem massiven Verlust von 827 Mio. GBP durch den Händler Nick Leeson zusammengebrochen sei. Diese beiden Fälle könnten jedoch nicht miteinander verglichen werden, da Barings aufgrund der Handlungen von unseriösen Händlern zusammengebrochen sei, während SVB aufgrund eines Bank-Runs und eines schlechten Zinsrisikomanagements zusammengebrochen sei. In Bezug auf die Credit Suisse habe Bailey gesagt, dass die Probleme der Schweizer Bank unternehmensspezifisch seien und nicht als Risiko für inländische Banken angesehen werden sollten. Insgesamt sei Bailey der Ansicht, dass keines der Merkmale der jüngsten Bankenzusammenbrüche (SVB und CS) Stress im britischen Finanzsystem verursache. Er habe jedoch gesagt, dass wir uns in einer Zeit erhöhter Spannungen auf den Märkten befinden würden und ein höheres Maß an Wachsamkeit erforderlich sei. ...

