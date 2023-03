Hamburg (www.fondscheck.de) - Der führende Hamburger Vermögensverwalter ARAMEA Asset Management AG und die LeanVal Asset Management AG aus Frankfurt/Main, ein etablierter Anbieter alternativer optionsbasierter Volatilitäts- sowie Multi-Asset-Strategien, kooperieren in Zukunft beim Vertrieb des Gamma Plus Fonds in Deutschland, so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...