Am gestrigen Montag, dem 27.03., verzeichnete Platin bis zum Handelsschluss trotz der positiven US-Bankenkrisen-Meldung, dass die First Citizens Bank die Einlage- und (mit einem Discount) Kreditbestände der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen wird, eine Kurseinbuße von - 0,5 % auf 979 USD. Das Aufwärtstrend-Momentum des Edelmetalls lässt damit nun zunehmend nach.Die gestrige Abschwächung des konjunkturzyklischen Platin (TVC:PLATINUM) um - 0,5 % auf 979 USD war um so überraschender und auch charttechnisch nun zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...