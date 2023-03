EQS-Ad-hoc: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

28.03.2023

Die Fast Finance 24 Holding AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 / Umsatz 45 Mio. EUR und Gewinn vor Steuern 1,9 Mio. EUR Berlin, den 28. März 2023 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN DE000A1PG508) hat im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen (nach HGB) einen Umsatz in Höhe von rund 45 Mio. EUR und einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 1,9 Mio. EUR erwirtschaftet. Deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr

Beauftragung einer Unternehmensbewertung und Roadshow Sören Jensen, Vorsitzender des Vorstands der Fast Finance 24 Holding AG: "Wir freuen uns, dass die Fast Finance 24 Holding AG im abgelaufenen Geschäftsjahr eine deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn erzielen konnte. Um die erfolgreiche operative Entwicklung unserer Gesellschaft angemessen kommunizieren zu können, habe wir eine professionelle Unternehmensbewertung in Auftrag gegeben, die im kommenden Monat publiziert wird. Basierend auf diesem Research werden wir - ebenfalls im kommenden Monat - auf Roadshow gehen, um unser Unternehmen institutionellen Investoren zu präsentieren." Um das beschleunigte Investitionstempo beizubehalten und weitere Akquisitions-Chancen zu nutzen, werden Vorstand und Aufsichtsrat kurzfristig weitere strategische Investitionen und Kooperationen umsetzen. Über die Fast Finance 24 Holding AG Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) ist ein börsennotiertes FinTech-Unternehmen. FF24 investiert weltweit in Internet- und Technologieunternehmen und entwickelt diese operativ weiter. Dabei umfasst der Branchenfokus die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation, E-Commerce und IT. Der unternehmenseigene E-Mail-Anbieter OK.de hat derzeit mehr als 2,3 Mio. registrierte Nutzer, die über den Messenger-Dienst OK.secure nicht nur sicher miteinander kommunizieren, sondern zudem ab Liveschaltung der "OK.secure Crypto Wallet" im zweiten Quartal 2023 untereinander Krypto-Währungen erwerben, handeln und verwalten können. Die Plattform unterstützt dabei aktuell 40 Blockchains und mehr als 100.000 Assets. Darüber hinaus bietet FF24 durch seine Tochterunternehmen ff24 Payments, ff24 Pay und ff24 Rent innovative Zahlungsverarbeitungslösungen und Standard-Banking-Prozesse. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden.

