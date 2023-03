Das neue Programm bietet Forschern in der präklinischen Phase einen besseren Zugang zu IND-fähigen Studien für die Arzneimittelforschung

Scientist.com, der führende F&E-Marktplatz für die biopharmazeutische Industrie, gab heute die Teilnahme von Selvita (WSE: SLV) an seinem neuen IND Package Pipeline Program bekannt. Das Programm bietet einen kommerziellen Rahmen, mit dem Forscher ihren Investigational New Drug (IND)-Antrag schneller, günstiger und mit geringerem Risiko vorbereiten können.

"Wir bauen unser Dienstleistungsportfolio kontinuierlich aus, um unseren Kunden, die sich in der Arzneimittelforschung und -entwicklung Unterstützung wünschen, umfassende Lösungen anbieten zu können", so Edyta Jaworska, VP Sales Drug Discovery, Europe Asia bei Selvita. "Mit dem IND Package Pipeline Program von Scientist.com können wir den Zugang und die Sichtbarkeit unserer Dienstleistungen über unseren regulären Kundenstamm hinaus ausweiten, mit neuen Kunden persönlich in Kontakt treten und ihnen die wissenschaftliche Expertise bieten, für die wir bekannt sind."

Das IND Package Pipeline Program stellt eine Erweiterung der Kategorie-Strategie von Scientist.com dar, im Rahmen derer das Unternehmen mit Kunden und Lieferanten aus der Industrie zusammenarbeitet und so ein einzigartiges Wertangebot schafft, mit dem ein gezielterer und effizienterer Vertriebsansatz erreicht werden kann.

"Selvita ist zwar eines der größten präklinischen Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) in Europa, neue Kunden zu gewinnen kann aber dennoch eine Herausforderung darstellen", erläutert Matt McLoughlin, SVP of Categories Compliance bei Scientist.com. "Unser IND Package Pipeline Program stellt Selvita und anderen führenden CROs die notwendigen Tools zur Verfügung, um mit bestehenden Kunden effizient zusammenzuarbeiten und neue Kunden zu gewinnen. Da das Pipeline-Programm einen rechtlichen Vertrag gemäß dem Industriestandard und einen Due-Diligence-Prozess schafft und Unterstützung bei der Rechnungsstellung und dem Kundenservice bietet, verbessert es den Zugang zu den Forschern, die die Therapien von morgen entwickeln, enorm."

Die Mission von Selvita ist die Bereitstellung eines umfassenden Dienstleistungspakets, das die Lücke zwischen präklinischer Forschung und klinischen Studien am Menschen schließt. Das Unternehmen bietet eine Reihe von unabhängigen und vollständig integrierten Lösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung an, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Target-Validierung bis zur Auswahl klinischer Kandidaten abdecken.

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

Über Selvita [WSE:SLV]

Selvita ist eines der größten präklinischen Auftragsforschungsinstitute in Europa. Selvita stellt umfassende Lösungen zur Unterstützung von Kunden und deren Projekten im Bereich der Arzneimittelforschung in einer Vielzahl von Therapiegebieten bereit und ist auf die Bereiche Infektionskrankheiten, Entzündungen, Fibrosen und Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine Palette an eigenständigen oder vollständig integrierten Lösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung an, die die gesamte Wertschöpfungskette von den ersten Phasen der Arzneimittelforschung bis zur präklinischen Entwicklung abdecken. Zudem bietet Selvita analytische Unterstützung bei der Medikamentenentwicklung und Auftragsstudien an.

Selvita wurde 2007 gegründet und ist mit über 1.000 hochqualifizierten Mitarbeitern, von denen über 36 einen Doktortitel haben, weltweit tätig. Die Forschungsstandorte des Unternehmens sind Krakau (Hauptsitz), Poznan, Polen, und Zagreb, Kroatien. Die internationalen Büros befinden sich in Cambridge, MA, und in der San Francisco Bay Area in den USA sowie in Cambridge, UK. Ardigen, ein Bioinformatik-Unternehmen, das fortschrittliche KI-Methoden für eine neuartige Präzisionsmedizin einsetzt, ist Teil des Unternehmensportfolios der Selvita Group. Selvita ist an der Warschauer Börse notiert (WSE: SLV).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.selvita.com.

Sean Preci

marketing@scientist.com

+1 858-815-9274



Natalia Baranowska

natalia.baranowska@selvita.com

+48 784 069 418