Das chinesische 220-Milliarden-Dollar-Imperium Alibaba spaltet sich in sechs Einheiten auf. Es ist die größte Umstrukturierung in der Unternehmensgeschichte. Die Aktie haussiert vorbörslich.

Alibaba teilte am Dienstag mit, dass es sein Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche aufteilen wird, die jeweils die Möglichkeit haben, Fremdkapital zu beschaffen und an die Börse zu gehen. Es ist die bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte des chinesischen E-Commerce-Riesen.

Wie Alibaba mitteilte, ziele dieser "Schritt darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu fördern". Jede Geschäftsgruppe soll von einem eigenen CEO und einem eigenen Vorstand geleitet werden. Dies ermöglicht den wichtigsten Abteilungen des chinesischen Unternehmens - vom E-Commerce über die Medien bis hin zur Cloud - mit weitaus größerer Autonomie zu agieren und den Grundstein für künftige Ausgliederungen und Börsengänge zu legen.

Es liegen schwierige Jahre hinter dem Unternehmen. Zum einen war Alibaba mit einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum konfrontiert. Zum anderen führte die strenge Regulierung durch Peking zu einem Milliardenverlust des Aktienkurses.

Wie Bloomberg berichtet, sei solch eine Umstellung auf eine Holdingstruktur für große chinesische Technologieunternehmen ungewöhnlich und gelte als starkes Signal, dass Alibaba bereit sei, Investoren und öffentliche Märkte anzuzapfen, um das Wachstum wieder ankurbeln.

Group Chief Executive Officer Daniel Zhang wird die Abteilung für Cloud-Intelligenz leiten, eine Anspielung auf die wachsende Rolle, die KI langfristig im Portfolio spielen wird. Weitere Geschäftsbereiche werden das Online-Shopping, internationale E-Commerce-Geschäfte sowie lokale Dienstleistungen wie Essenslieferungen, der Logistikdienst sowie digitale Medien und Unterhaltung sein.

Alibaba-Aktien haussieren nach der Mitteilung und steigen vorbörslich um bis zu 7,5 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion