HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 2,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf Geschäftszahlen mit unter Druck stehenden Immobilienbewertungen im angespannten Umfeld. Mit seinem neuen Kursziel bleibt er aber deutlich über dem Tageskurs der Aktie./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939