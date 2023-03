Genf (www.fondscheck.de) - Der US-Anleihemarkt signalisiert nach wie vor, dass eine Rezession unausweichlich ist, so Eric Vanraes, Portfoliomanager des Strategic Bond Opportunities Fund (ISIN IE00BF55G735/ WKN A2PA88) bei Eric Sturdza Investments.Die Zinssätze seien zwar deutlich niedriger als vor drei Wochen, aber die wichtigste Entwicklung sei eine steiler werdende Zinskurve: Zweijährige Treasuries würden eine Rendite von 3,85% aufweisen, während zehnjährige US-Anleihen bei 3,40% lägen. Natürlich sei die Zinskurve damit invertiert, aber "nur" mit einem Abstand von 45 Basispunkten, verglichen mit 108 Basispunkten am 8. März. Die Inversion lasse sich an der Länge der Renditekurve erkennen. ...

