Das Bankenbeben hat die Börse in den vergangenen Wochen bewegt. Nach der Übernahme der Silicon Valley Bank durch die First Citizens Bank scheint aber Ruhe eingekehrt zu sein. Ob das nur die Ruhe vor dem Sturm ist, erklärt Thomas Gebert. Der Börsenexperte spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV außerdem darüber, wie die US-Notenbank Federal Reserve ihre Notenbankpolitik bis Ende des Jahres gestalten könnte. Welche Auswirkungen Gebert auf den DAX sieht und welche Aktien seiner Meinung nach jetzt ins Depot gehören , erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.