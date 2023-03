Der Bitcoin hat in den vergangenen Wochen kräftige Kursgewinne verzeichnet und in der Vorwoche bei 28.803 Dollar ein neues 9-Monats-Hoch markiert. Doch seither hat der Aufwärtsdrang wieder etwas nachgelassen. Noch ist das kein Grund zur Sorge, doch diese wichtige Chartmarke sollte der Kurs nun möglichst nicht mehr unterschreiten.Dass der Bitcoin am Dienstagnachmittag auf 24-Stunden-Sicht rund drei Prozent notiert und sogar zeitweise wieder unter die 27.000er-Marke gerutscht ist, ist primär der Klage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...