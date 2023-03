Vor wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche dürften sich die Anleger am US-Aktienmarkt mit Engagements zurückhalten. Vor allem die Daten zu den Konsumausgaben und der Preisentwicklung im Februar dürften in den Fokus rücken. Sie werden am Freitag veröffentlicht. An diesem Dienstag stehen zunächst einmal unter anderem Daten zum schwächelnden Häusermarkt sowie zu zum Verbrauchervertrauen an. Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,15 Prozent tiefer auf 32.384 Punkte. ...

