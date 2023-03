Vor Börsenöffnung an der Wall Street sorgte der chinesische Internet-Gigant Alibaba für eine handfeste Überraschung. Nur einen Tag, nachdem gemeldet wurde, dass Alibaba-Gründer Jack Ma nach inzwischen einem ganzen Jahr wieder nach China gereist ist, kündigt das Unternehmen an, sich in insgesamt sechs selbstständige Firmen aufspalten zu wollen. Jede dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...