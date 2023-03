Köln (www.fondscheck.de) - Im Februar zeigten sich die Aktienmärkte per Saldo weitgehend unverändert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Stable Absolute Return Fonds (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Zu Monatsanfang habe sich zunächst noch die durch verbesserte Konjunkturerwartungen bedingte freundliche Tendenz des Vormonats fortgesetzt. In der zweiten Monatshälfte hätten jedoch die Sorge vor weiteren Zinsschritten insbesondere der US-amerikanischen Notenbank sowie die Erwartung eines anhaltend höheren Zinsniveaus zur Bekämpfung der weiterhin erhöhten Inflationswerte zu Rückgängen an den Märkten geführt. Die Rentenmärkte seien in allen bedeutenden Segmenten von Kursverlusten geprägt gewesen, da das Kapitalmarktzinsniveau im Februar deutlich angestiegen sei. ...

