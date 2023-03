Chicago, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Barcodes Group gab heute die Übernahme der Identbase GmbH, einem führenden Distributor und Wiederverkäufer von Produkten für die Personenidentifikation und Zugangskontrolle. Identbase mit Sitz in Meppen, Deutschland, verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in den Bereichen physische Sicherheit und ID-Management-Lösungen."Wir werden ab sofort mit dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen Digital ID zusammenarbeiten, um Wachstumschancen in ganz Europa zu nutzen," so Marcus Brand, Geschäftsführer und Gründer von Identbase."Wir verfügen jetzt über drei wichtige Vertriebszentren in der Region, um die Nachfrage unserer Kunden in wesentlich kürzerer Zeit zu befriedigen. Wir werden unseren Kunden ein schnelleres, einfacheres und leichteres Bestellverfahren anbieten können. Und unsere Handelspartner werden sofortigen Zugang zu einer viel größeren und innovativen Produktpalette haben."Stephen Dodd, European Commercial Director der Digital ID Group, fügt hinzu:"Identbase hat einen ausgezeichneten Ruf in der Branche, ein beeindruckendes Team von Mitarbeitern und einen treuen Kundenstamm. Mit dieser Übernahme steigt die Zahl unserer Mitarbeiter weltweit auf mehr als 350 in 13 Städten, darunter Standorte in Großbritannien, Deutschland, Österreich und Schweden.""Identbase wird sich mit Digital ID zum führenden Anbieter von ID- und Zugangskontrolllösungen in Großbritannien und der EU zusammenschließen", sagt Daniel Nettesheim, Präsident und Geschäftsführer der Barcodes Group."Diese leistungsstarke Kombination von Geschäftsbereichen macht uns zusammen mit unserem maßstabsgetreuen Geschäft in Nord- und Südamerika zum unangefochtenen Weltmarktführer in der Branche. Im Rahmen unseres langfristigen Wachstumsplans wird Barcodes weiterhin in das Wachstum von Identbase investieren, und zwar durch eine erweiterte Lagerverfügbarkeit, nachhaltige Produkte und branchenführende Technologie."INFORMATIONEN ZUR BARCODES GROUPDie Barcodes Group bietet komplette Technologielösungen, die Mobilität, Transparenz und Automatisierung für Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und Partnerschaften mit führenden Technologieherstellern liefert die Barcodes Group außergewöhnliche Produkte, Software und Dienstleistungen, die Unternehmen helfen, sich in einer ständig wandelnden Welt zu bewegen. Die Barcodes Group brachte die führenden Einzelhändler für Identifikationslösungen in Nordamerika und Europa zusammen, darunter ID Wholesaler, AlphaCard und Digital ID. Weitere Informationen finden Sie auf www.digitalid.co.uk.Todd Muscato, Chief Digital OfficerBarcodes Group1-312-765-6869, tmuscato@barcodesinc.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1904618/Barcodes_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/barcodes-group-erwirbt-identbase-gmbh-und-erweitert-damit-die-moglichkeiten-der-zutrittskontrolle-und-personenidentifikation-in-der-eu-301781412.htmlOriginal-Content von: Barcodes Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095243/100905083