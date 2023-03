Das kommt völlig unerwartet: Der chinesische E-Commerce-Gigant will sich in mindestens sechs Teile aufspalten. Das teilte Alibaba heute mit. So soll der Wert der einzelnen Unternehmen besser sichtbar werden. Anleger reagieren positiv auf das Vorhaben, von dem im Detail bislang nicht viel bekannt ist.Laut Alibaba soll eine Aufteilung in sechs Geschäftsbereiche und andere Beteiligungen erfolgen. Damit solle Shareholder-Value geschaffen und "die Wettbewerbsfähigkeit" am Markt gefördert werden.Alibaba ...

