Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro ihres neuen besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 (ISIN DE000A30V6L2/ WK A30V6L) platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...