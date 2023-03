Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es ist Ruhe eingekehrt an den Börsen - und auch am ETF-Markt, so die Deutsche Börse AG."Gestern und heute sehen wir wieder das übliche Tagesgeschäft", erkläre Jan Duisberg von der ICF Bank. Die Vorwoche sei extrem aufreibend gewesen. Nach der Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS sei der DAX vergangenen Montag bis auf 14.600 Punkten gefallen. "Das war ein richtiger Schocker". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...