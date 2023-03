Die Alibaba Group plant Umstrukturierung & wichtige Ereignisse zusammengefasst

Werbung







Der chinesische E-Commerce-Gigant plant eine Aufspaltung in sechs Einzelkonzerne.



Nach eigenen Unternehmensaussagen plant Alibaba, eines der größten Internetunternehmen weltweit, sich in sechs Einzelkonzerne aufzuspalten. Mithilfe dieser Maßnahme sollen die verschiedenen Abteilungen wie das Cloudgeschäft oder der Onlinehandel eigenständiger arbeiten können. Nach dieser Umstrukturierung könnten sich zudem neue Möglichkeiten für Kapitalmaßnahmen bilden. Unter anderem wäre es möglich, dass einzelne Subunternehmen auch an die Börse gehen. Nach der Bekanntmachung dieser Pläne konnte der Aktienkurs einen Anstieg von circa 9 % verzeichnen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte die Alibaba Group einen Umsatz von 134,6 Milliarden und einen Gewinn von über 7 Milliarden Dollar erzielen.









Kennen Sie schon unsere kostenlosen Services? Neben börsentäglichen Chartanalysen, News zu aktuellen Themen und Wochenausblicken, Webinare, eBooks rund um die Themen Zertifikate, Optionsscheine und Trading gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken.



Mit dem beigefügten Link erhalten Sie einen Überblick über unser breites und kostenloses Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC