Nach den jüngsten Turbulenzen am Finanzmarkt, ausgelöst durch die Bankenschieflage, scheinen sich die Gemüter wieder etwas zu beruhigen. Der DAX knüpft an die Vortagesgewinne an und arbeitet sich in kleinen Schritten Richtung der 21-Tage-Linie. Auch an der Wall Street pendeln sich die großen Indizes eher auf der Stelle ein. Dafür ist es umso spannender im Bereich der Rohstoffe, besser gesagt beim Lithium. Weshalb Liontown Resources heute einen Kurssprung von mehr als 60% hingelegt hat und welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...