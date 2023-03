Berlin (ots) -Wie Medien berichten, wird Bundespräsident Steinmeier nach Informationen des "Stern" der Ex-Kanzlerin Mekel am 17. April die höchstmögliche Auszeichnung des Deutschlands, das "Großkreuz in besonderer Ausfertigung" verleihen, das vor ihr nur Konrad Adenauer (1954) und Helmut Kohl (1998) erhielten.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, betont, dass Angela Merkel enormen Schaden für Deutschland gebracht habe und eher bestraft als geehrt gehört."Egal ob das kolossale Versagen in der Flüchtlingskrise, der Ausstieg aus der Kernenergie oder die sogenannte Eurorettung: Merkel hat Deutschland ruiniert und als Scherbenhaufen hinterlassen. Ihre katastrophale Politik wird Deutschland noch Jahrzehnte und mehrere Generationen sehr belasten - ihre durch nichts zu rechtfertigenden Fehlentscheidungen sind mit nichts zu entschuldigen. Dass nun gerade der höchst umstrittene Steinmeier, der wohl schlechteste deutsche Bundespräsident mit Hang zu linksextremistischem Liedgut, Merkel diesen Orden verleiht, spricht Bände und gegen solche Auszeichnungen grundsätzlich."Wir stehen an Deiner Seite.https://www.afd.de/unser-land-zuerst/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5474465