Das sieht stark aus! Der chinesische Gaming- und Social-Media-Gigant steigt heute deutlich in der Gunst der Anleger. Der Kurs der Tencent-Aktie legt zeitweise rund sieben Prozent zu. Neben einer spannenden Nachricht vom Unternehmen dürfte die Aktie indirekt auch von den Plänen eines Rivalen profitieren.Tencent kündigte heute an, dass das Unternehmen die Einführung von Abonnement-Modellen für WeChat-Video-Accounts plant. Der genaue Start-Zeitpunkt wurde allerdings nicht kommuniziert. Tencent will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...