Amsterdam - 28. März 2023 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es seine erste 6,50% Grüne Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) (die "Anleihe") erfolgreich auf einen Gesamtnennbetrag von 80,0 Mio. Euro aufgestockt hat. Der zusätzliche Nominalbetrag von 2,5 Mio. Euro wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Großbritannien, der Schweiz, Deutschland und Österreich platziert. Die Anleihe - mit einem Nominalwert von 80,0 Mio. Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich ausbezahlt wird - wurde von imug | rating in einer Second Party Opinion hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bestätigt und erstmals am 23. November 2021 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender zulässiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 125 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 97,6 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von 931 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 380 MWp weltweit gewährleistet. Die bald hundertprozentige Tochtergesellschaft von Photon Energy, Lerta, besitzt Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien und bündelt über ihr virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit 134 MW vertraglich vereinbarter Kapazität für 2023. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Photon Energy Group

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Photon Energy Group

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com



