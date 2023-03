Mainz (ots) -



Das Deutschlandticket bedeutet eine Revolution für den öffentlichen Nahverkehr. Seit Jahrzehnten ist Deutschland in unzählige Verkehrsverbünde mit vielen tausend Tarifwaben aufgeteilt. In dem Dickicht von verschiedenen Tarifen mit unterschiedlichen Bedingungen irren selbst Eingeweihte hilflos umher. Reformversuche scheiterten bereits im Ansatz. Aus einer Verlegenheitslösung als Ausgleich für den Tankrabatt wurde im vergangenen Jahr wie aus dem Nichts plötzlich über Nacht erst das 9-Euro-Ticket und später dann als Nachfolgelösung das 49-Euro-Ticket geschaffen. Mit einem Schlag gibt es nun endlich das bahnbrechende Angebot einer bundesweiten Nahverkehrs-Flatrate. Natürlich gibt es auch Nachteile. Bund und Länder konnten sich nur mühsam auf die Finanzierung und ein Grundmodell einigen. Unter den Tisch fiel dabei ärgerlicherweise die Integration eines Sozialtickets. Dass einzelne Länder und Verkehrsverbünde mit Vergünstigungen für Geringverdiener und Mitnahmeregelungen das Deutschlandticket flankieren und damit die Einheitlichkeit wieder aufweichen, erscheint vor diesem Hintergrund verkraftbar. Mit dem D-Ticket wird ein klarer Anreiz für den Umstieg auf Bus und Bahn geschaffen, da der Einstiegspreis von monatlich 49 Euro deutlich unter den Kosten für Monats- und Jahreskarten liegt. Viele Pendler werden davon profitieren. Wer dagegen in ländlichen Regionen wohnt, wo Bus und Bahn nur selten verkehren, wird leer ausgehen. Das Deutschlandticket löst nicht alle Probleme. Das Angebot wird weiter ausgebaut werden müssen, wenn die Klimaziele im Verkehrsbereich erreicht werden sollen.



