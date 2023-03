Sono Motors' (WKN: A3C7QW) Umgang mit Investoren und Fans war nicht immer astrein, wie wir aus erster Hand erfahren haben. Aber was das Solarauto-Start-up jetzt in einem SEC-Filing veröffentlicht hat, dürfte der Community endgültig die Zornesröte ins Gesicht treiben. Die Solarauto-Firma Sono Motors wurde vor sechs Jahren von drei jungen Münchenern gegründet und im Herbst 2021 in den USA an die Börse gebracht. Nachdem die Produktion eines eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...