DJ Scholz: Koalition will "wirklich großes Werkstück" zustandebringen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Parteien besprechen in ihren Beratungen nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nur noch letzte Details der zu behandelnden Fragen. "Wir kommen konstant voran", sagte Scholz bei einem Statement nach einem Treffen mit dem kenianischen Staatspräsidenten William Ruto im Kanzleramt. "Wir haben die hauptsächlichen Fragen, die zu lösen waren, längst gelöst." Nun gehe es noch um viele Details.

Die Koalition wolle "an ganz konkreten Fragen Stück für Stück ein Gesamtwerk schaffen, das die viele Mühe gelohnt haben wird", kündigte Scholz an. "Und Sie werden ein bisschen überrascht sein, was da so alles drin ist." Details nannte der Kanzler nicht. "Es geht um die Modernisierung unseres Landes im 21. Jahrhundert", betonte Scholz lediglich.

Es gehe auch um das "Deutschlandtempo", die Beschleunigung, die sich die Koalition vorgenommen habe, nicht nur beim Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch von Investments der Industrie, wenn es um das schnellere Entstehen künftig benötigter Infrastrukturen gehe. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen", sagte Scholz. Dass solche Diskussionen lange dauerten, nannte der Kanzler "nicht weiter verwunderlich".

