Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Im DAX hat es am Ende dennoch für ein kleines Plus gereicht, während der MDAX etwas schwächer aus dem Handel ging. Dabei haben insbesondere neuerlich Verluste von Unternehmen aus dem Immobiliensektor auf dem Index der mittelgroßen Börsenwerte gelastet.Der MDAX schloss letztlich 0,57 Prozent tiefer auf 26.562,42 Zählern, während der Leitindex DAX immerhin rund 0,09 Prozent auf 15.142,02 Punkte höher aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...