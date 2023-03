Frankfurt (ots) -E-Fuels werden kaum dazu beitragen, den Straßenverkehr klimafreundlich zu machen. Eine Analyse des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung kommt zu dem Schluss, dass sie noch lange knapp sein werden - sie reichen 2035 weltweit nicht einmal, um den dringenden Bedarf allein in Deutschland zu decken.Dass es der FDP ohnehin nicht um den Klimaschutz ging, sondern darum, ihren Wähler:innen so lange wie möglich vorzugaukeln, dass sich trotz Klimakrise nichts an ihrem Leben ändern wird, zeigt außerdem ein Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner.Der will die Steuern für E-Fuels herabsetzen, damit diese, da ja klimafreundlicher, günstiger werden. Mit dieser Begründung entlarvt Finanzminister Lindner sich selbst. Denn an anderer Stelle ist er nicht willens, die Steuervergünstigungen für fossilen Diesel abzuschaffen, obwohl er damit Geld sparen könnte. Wenn es der FDP wirklich um das Klima ginge, könnte sie dort anfangen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5474471