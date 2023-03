PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden und weitgehend nahe den Vortagesniveaus geschlossen. Auch an den westeuropäischen Handelsplätzen s herrschte nach dem freundlichen Wochenauftakt wieder Zurückhaltung.

Lediglich am Warschauer Markt wurden moderate Kursgewinne verzeichnet. Der Wig-20 stieg um 0,42 Prozent auf 1694,12 Punkte. Der breitere Wig ging mit plus 0,47 Prozent bei 56 770,00 Zählern aus dem Handel. Der umsatzstärkste Wert waren Dino Polska mit plus 2,4 Prozent.

PKN Orlen stiegen um 0,4 Prozent auf knapp 57 Zloty. Analyst Tamas Pletser von der Erste Group hatte das Kursziel des Ölkonzerns unter Beibehaltung der Kaufempfehlung auf 92,30 Zloty angehoben, zudem zähle PKN Orlen zu seinen Favoriten in der Ölbranche. Obwohl die Aussichten nach dem erfolgreichen Vorjahr für 2023 weniger optimistisch seien, mache sie die Bewertungen zum Schnäppchen, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorgelegten Sektorstudie.

Derweil ließ die ungarische Notenbank am Dienstagnachmittag den Leitzins wie von Bankvolkswirten erwartet unverändert bei 13 Prozent. Der ungarische Bux gab deutlichere Kursgewinne am Nachmittag wieder ab und schloss letztlich geringfügige 0,05 Prozent höher bei 42 119,85 Punkten. Bei den Einzelwerten gaben die Papiere der OTP Bank um 1,9 Prozent nach. Titel des Ölkonzerns Mol verteuerten sich hingegen um zwei Prozent.

In Prag ging der PX bei 1297,49 Punkten aus dem Geschäft, ein leichter Rückgang um 0,07 Prozent. Einziger Gewinner unter den tschechischen Schwergewichten waren Komercni Banka , die um 1,1 Prozent zulegten. Die übrigen Schwergewichte im PX verzeichneten hingegen Abgaben bis zu einem halben Prozent.

Die Moskauer Börse schloss unterdessen etwas tiefer. Der russische RTS-Index gab um 0,21 Prozent auf 999,83 Einheiten nach./spa/ger/APA/bek

AT0000652011, CZ0008019106, HU0000061726, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375